село Салаирка, село Салаирка, Тюменский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Салаирка

Тюменский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3066Салаирка, д. каз.при р. Туре и рч. Салаирке.431678215295Часовня православная 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Бухарская волость
Салаирский выс., при рч. Салаирке, на прос. дор.3105050171 мечеть
Тюменский уезд , Каменская волость
Солаирка д., при р. Туре, на прос. дор.293431515372

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Тюменский район
302827Салаиркасело57°23'65°01'O-41-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Тюменский муниципальный район, Салаирское сельское поселение
71644470101с Салаиркасело
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