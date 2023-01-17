деревня Ново-Троицкое, деревня Ново-Троицкое, Старо-Петровская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Ново-Троицкое

Старо-Петровская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1606Ново-Троицкое (Репьевка Новая), деревня.при ключе.2333268360Р. — Часовня.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Старо-Петровская волость
7Ново-Троицкая (Репьевка), д. на прос. дор., х.-з. маг., кузн., бак. лав., хут. Ю. Ф. Шестакова22272212214Земледелие
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