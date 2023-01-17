село Вознесенское, село Вознесенское, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Вознесенское

Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3089Янцибулово (Вода-касы), с. каз.при рч. Малом Анише.60569177178Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Никольская волость
1389. Вознесенское (Янцибулово, Водакасы, Туры-Кардыш, Анат Кардыш, Выта-Сирди-Кардыш), село бывшее государственное, при речке М. Анише, дворов 73, жителей 360, церковь п Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Никольская волость
с. Водокол, Никольскойсм. с. Вознесенское.
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с. Вознесенское (Водокол, Янзибулово), Никольскойчуваши680
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с. Янзибулово, Никольскойсм. с. Вознесенское.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Урмарский район
120667Вознесенскоесело55°47'с.ш.47°53'в.д.N-38-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Урмарский муниципальный район, Шихабыловское сельское поселение
97638462106с Вознесенскоесело
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