Вознесенское
Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3089Янцибулово (Вода-касы), с. каз.при рч. Малом Анише.60569177178Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1389. Вознесенское (Янцибулово, Водакасы, Туры-Кардыш, Анат Кардыш, Выта-Сирди-Кардыш), село бывшее государственное, при речке М. Анише, дворов 73, жителей 360, церковь п Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Водокол, Никольскойсм. с. Вознесенское.Показать скан
с. Вознесенское (Водокол, Янзибулово), Никольскойчуваши680Показать скан
с. Янзибулово, Никольскойсм. с. Вознесенское.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120667Вознесенскоесело55°47'с.ш.47°53'в.д.N-38-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97638462106с Вознесенскоесело