село Пилипча, село Пилипча, Київська область (на 2018) — Familio

Пилипча

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Езеранская волость
349. Пилипча, село бывшее владельческое, при реке Роси, дворов 79, жителей 599, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Трушковская волость
Пилипча село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10588Пилипчаселоцентр сільської радир-н Білоцерківськийсільрада Пилипчанська
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