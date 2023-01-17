город Липканы, город Липканы, Бричанский район (на 2017) — Familio

Липканы

Бричанский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
943Липканы, м. вл.при р. Пруте.30участк. кварт.32014891518Церковь православ. 1. Еврейская синогога 1; молитвенных домов 4. Еженедельные базары. Пристань на р. Пруте. Почтовая станция. Таможенная и карантинная заставы.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Липканская волость
676. Липканы, село царан, при речке Медведенке, дворов 142, жителей 879, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, еврейская синагога, 4 мо Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Бричанский район
ЛипканьLipcani
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