Липканы
Бричанский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
943Липканы, м. вл.при р. Пруте.30участк. кварт.32014891518Церковь православ. 1. Еврейская синогога 1; молитвенных домов 4. Еженедельные базары. Пристань на р. Пруте. Почтовая станция. Таможенная и карантинная заставы.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
676. Липканы, село царан, при речке Медведенке, дворов 142, жителей 879, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, еврейская синагога, 4 мо Показать все
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
ЛипканьLipcani