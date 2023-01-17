село Нападовка, село Нападовка, Тернопільська область (на 2018) — Familio

Нападовка

Тернопільська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Лановецкая волость
982. Наиадовка, село бывшее владельческое, при реке Горыне, дворов 154, жителей 1039, церковь православная, католическая часовня, питейный дом, 2 млнц.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Тернопільська область
А-22774Нападівкаселор-н Лановецькийсільрада Борсуківська
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