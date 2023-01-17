Населенное место

Кобыльники, им. (Крапоткина), оз. Занорочь, жит. 19 (12 м. 7 ж.), дес. 3000, у. гор. 49 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Годутишки 26 в.

Кобыльники им. (Скребницкой, оз. Занорочь, жит. 21 (14 м. 7 ж.), дес. 21, у. гор. 41 в., вол. пр. 490 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Годутишки 26 в.