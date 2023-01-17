Нарочь
Мядельский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кобыльники, им. (Крапоткина), оз. Занорочь, жит. 19 (12 м. 7 ж.), дес. 3000, у. гор. 49 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Годутишки 26 в.
Кобыльники им. (Скребницкой, оз. Занорочь, жит. 21 (14 м. 7 ж.), дес. 21, у. гор. 41 в., вол. пр. 490 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Годутишки 26 в.
Кобыльники, м., оз. Занорочь, жит. 903 (433 м. 470 ж.), дес. 324, у. гор. 50 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Годутишки 26 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Нарочь2581
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Нарочь1163