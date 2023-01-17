село Подсосное, село Подсосное, Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Подсосное

Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
203Подсосенское, с. каз.при р. Чулыме.845589297289Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Подсосенская волость
312Подсосенское, с., на рч. Чулыме; церк. Богоявленская; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; нар. библ. чит.; раион. учит. библ.; амбул. пр.; общ. банк; общ. потрб. и лавка; почт. опер. Показать все 297847738

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Назаровский район
86420Подсосноесело55°50'91°01'N-46-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Назаровский муниципальный район, Сельское поселение Подсосенский сельсовет
4637422101с Подсосное#Н/Д
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