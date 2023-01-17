Подсосное
Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
203Подсосенское, с. каз.при р. Чулыме.845589297289Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
312Подсосенское, с., на рч. Чулыме; церк. Богоявленская; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; нар. библ. чит.; раион. учит. библ.; амбул. пр.; общ. банк; общ. потрб. и лавка; почт. опер. Показать все 297847738—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
86420Подсосноесело55°50'91°01'N-46-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4637422101с Подсосное#Н/Д