село Волковцы, село Волковцы, Сумська область (на 2018) — Familio

Волковцы

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
4155Волковцы, с. вл. и каз.при р. Суле.121039710521125Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Коровинская волость
986. Волковцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 308, жителей 1900, церковь православная, 3 питейных дома, 4 ярмарки, 2 кзн., 38 ветряных Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Коровинская волость
30.0Волковцы селоВолковское козаков712
30.0Волковцы селоКоровинско-Павловское крестьян собственников712
30.0Волковцы село с №№ 31, 57 и 58Волковско-Менгденовское крестьян собственников7126856125196160356
30.0Волковцы селоВолковско-Аксамитновское крестьян собственников712

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21803Вовківціселор-н Роменськийсільрада Пустовійтівська
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