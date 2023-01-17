Волковцы
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4155Волковцы, с. вл. и каз.при р. Суле.121039710521125Церковь православная 1. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
986. Волковцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 308, жителей 1900, церковь православная, 3 питейных дома, 4 ярмарки, 2 кзн., 38 ветряных Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
30.0Волковцы селоВолковское козаков712
30.0Волковцы селоКоровинско-Павловское крестьян собственников712
30.0Волковцы село с №№ 31, 57 и 58Волковско-Менгденовское крестьян собственников7126856—125196160356
30.0Волковцы селоВолковско-Аксамитновское крестьян собственников712
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21803Вовківціселор-н Роменськийсільрада Пустовійтівська