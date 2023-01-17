село Венев-Монастырь, село Венев-Монастырь, Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Венев-Монастырь

Веневский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
208Венев-Монастырь, с. каз.при рч. Осетре.341520117119Церковь православная 1. Ярмарка 1 раз в год 15 авг.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Анишинская волость
3. Венев Монастырь, село бывшее государственное, дворов 25, жителей 201, церковь православная, лавка, ярмарка 15-го Авг.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Веневский район
7997Венев-Монастырьсело54°20'с.ш.38°02'в.д.N-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Веневский муниципальный район, Центральное сельское поселение
70612460116с Венев-Монастырьсело
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