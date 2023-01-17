село Гатище, село Гатище, Воловский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Гатище

Воловский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2766Гатище, с. каз.при руч. Сухом Гатище.3582109161023Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Гатищенская волость
760. Гатище, село бывшее государственное, дворов 323, жителей 2261, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 7 лавок, ярмарка 8-го и Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Воловский район
79413Гатищесело52°13'00"37°56'00"N-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Воловский муниципальный район, Сельское поселение Гатищенский сельсовет
42603424101с Гатищесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close