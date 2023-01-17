деревня Дунайчицы, деревня Дунайчицы, Клецкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Дунайчицы

Клецкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Синявская волость
846. Дунайчицы, село бывшее владельческое, дворов 67, жителей 396, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Синявская волость
Дунайчицы, имение111621366312
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Дунайчицы, село5589721366312
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Клецкий район, Тучанский сельсовет
д Дунайчицы159

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Клецкий район, Кухчицкий сельсовет
д. Дунайчицы157
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