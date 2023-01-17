Подкаменка
Иодская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Подкаменка, з. (гр. Лопацинского), жит. 18 (9 м. 9 ж.), дес. —, у. гор. 84 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Бальбиново 58 в.