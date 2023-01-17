деревня Юлдыбаево, деревня Юлдыбаево, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Юлдыбаево

Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
677Юндабаева (Юлдубаева, Юлдыбаева, Чурашева), д. башк.при рч. Асселе.1875558200120Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 1-я волость
561. Юлдубаева (Ассели-Чураш, Юндабаева), деревня бывшая государственная, при речке Асселе, дворов 64, жителей 339, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Зианчуринский район
525135Юлдыбаеводеревня51°52'00"56°39'00"M-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зианчуринский муниципальный район, Сельское поселение Абзановский сельсовет
80626404131д Юлдыбаеводеревня
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