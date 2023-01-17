деревня Татарские Шибаши, деревня Татарские Шибаши, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Татарские Шибаши

Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1747Рысова Поляна (Шибаши), д. каз.при р. Большой Шие.6234188712743Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Успенско-Юхмачинская волость
979. Расовая Поляна (Шибаши), деревня бывшая государственная, при речке Шии, дворов 310, жителей 1945, мечеть, школа, 2 красильни, 2 солодовни.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Юхмачинская волость
Рысова Поляна, Юхмачинскойсм. Шибаши.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алькеевский район
189714Татарские Шибашидеревня54°39'49°54'N-39-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алькеевский муниципальный район, Шибашинское сельское поселение
92607484116д Татарские Шибашидеревня
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