участок Мележи, участок Мележи, Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Мележи

Киржачский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
участок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4349Александровка новая (Мелёжа), д. каз.при рч. Мележе.6022257654Завод 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Киржачский район
307589Мележиучасток (нп)56°05'38°41'O-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Киржачский муниципальный район, Филипповское сельское поселение
17630436196участок Мележиучасток
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