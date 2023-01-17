Смолёво
Орехово-Зуевский район, Московская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
721Смолево, д. каз.при рч. Поноре.481963234289Раскольническая часовня 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
297. Смолево, деревня бывшая государственная, при речке Поноре, дворов 116, жителей 579, раскольническая часовня, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Смолево 446станция Дулево. 5157Казенная винная лавка, 2 чайных лавки и 3 мелочных лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46697Смолёводеревня55°38'с.ш.38°58'в.д.N-37-018