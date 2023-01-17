деревня Смолёво, деревня Смолёво, Орехово-Зуевский район, Московская область (на 2018) — Familio

Смолёво

Орехово-Зуевский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
721Смолево, д. каз.при рч. Поноре.481963234289Раскольническая часовня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Запонорская волость
297. Смолево, деревня бывшая государственная, при речке Поноре, дворов 116, жителей 579, раскольническая часовня, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Запонорская волость
Дер. Смолево 446станция Дулево. 5157Казенная винная лавка, 2 чайных лавки и 3 мелочных лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
46697Смолёводеревня55°38'с.ш.38°58'в.д.N-37-018
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