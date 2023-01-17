Населенное место

Дубовка 1-я, д., жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 38, у. гор. 48 р., вол. пр. 3 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Бальбиново 22 в.

Дубовка 2-я, д., жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 12, раз. см. пред.