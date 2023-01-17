село Мостовая Слобода, село Мостовая Слобода, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Мостовая Слобода

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
138Мостовая Слобода, с. удел.при р. Свияге.351107464540Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Сельдинская волость
77. Мостовая Слобода, село бывшее удельное, при реке Свияге, дворов 187, жителей 1156, церковь православная
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