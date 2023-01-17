деревня Нижнее Мошево, деревня Нижнее Мошево, Соликамский, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижнее Мошево

Соликамский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8786Мошево (Мошевское), сел.при рч. Мошевице.737848139144Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Мельница 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Соликамский район
733634Нижнее Мошеводеревня59°48'00"56°36'00"O-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Соликамский
57730000391д Нижнее Мошеводеревня
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