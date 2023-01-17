Сенино
Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6209Сенино, д. каз.при рч. Шарженге.6870134652Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сенина62½13½
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
957. Сенина, деревня бывшая государственная, при речке Шарженьге, дворов 19, жителей 124, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34916Сенинодеревня59°55'с.ш.44°55'в.д.O-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634424133д Сенинодеревня