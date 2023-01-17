деревня Сенино, деревня Сенино, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сенино

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6209Сенино, д. каз.при рч. Шарженге.6870134652
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Сенина62½13½

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Аргуновская волость
957. Сенина, деревня бывшая государственная, при речке Шарженьге, дворов 19, жителей 124, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
34916Сенинодеревня59°55'с.ш.44°55'в.д.O-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Зеленцовское сельское поселение
19634424133д Сенинодеревня
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