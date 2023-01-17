село Болдырево, село Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Болдырево

Абатский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
921Большая Болдырева, д. каз.при рч. Китерне.702653170101
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Фирсовская волость
Большая Болдырева (часть ее называется Чечулиной) д., при рч. Китерне, на прос. дор.300401010591

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Абатский район
191745Болдыревосело56°19'70°10'O-42-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Абатский муниципальный район, Болдыревское сельское поселение
71603415101с Болдыревосело
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