деревня Горбачиха, деревня Горбачиха, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Горбачиха

Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1877Горбачиха (Залахтинская), д.при Кенозере.81½57½135444Мельница. Кузница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Кенозерская волость
313. Горбачиха (Залахига), деревня бывшая государственная, при озере Кенозере, дворов 15, жителей 100, часовня, торжок 7 января.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Плесецкий район
83087Горбачихадеревня61°59'с.ш.38°10'в.д.P-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Кенозерское сельское поселение
11650404111д Горбачихадеревня
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