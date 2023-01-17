Старобжегокай
Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- аул
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
219Бжегокай, аулна лев. берегу р. Кубани85382 209184армян 4, горцев 382, великоросов 7григориан 4, магометан 382, православных 7Мечеть 1. Хлебн. магазин 1, кузница 1.На левом берегу р. Кубани
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
162138Старобжегокайаул45°02'38°54'L-37-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение
79630415101аул Старобжегокайаул