Большая Слудка
Красноборский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7679Слудка большая (Кулига), д. каз.при рч. Мошкурке.7777229196Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Большая слудка7719
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1160. Слудка Большая (Кулига), деревня бывшая государственная, при речке Мошкурке, дворов 32, жителей 198, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
105862Большая Слудкадеревня61°38'с.ш.46°06'в.д.P-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11630408101д Большая Слудкадеревня