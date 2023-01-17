село Мантурово, село Мантурово, Мантуровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Мантурово

Мантуровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2500Мантурова (Никольская), слоб. вл.при р. Сейме.17719610391079Церковь православная 1. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Мантуровская волость
1126. Мантурова (Никольское), слобода бывшая владельческая, при речке Пузацкой Семице, дворов 291, жителей 2539, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Мантуровский район
10290Мантуровосело51°27'37°08'M-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Мантуровский муниципальный район, Сельское поселение Мантуровский сельсовет
38623422101с Мантуровосело
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