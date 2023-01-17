деревня Гавриловская, деревня Гавриловская, Лузский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Гавриловская

Лузский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11949Гавриловская (Солово), д. каз.при колодце.11027216067
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Папуловская волость
1771. Гавриловская (Сомово), деревня бывшая государственная, при речке Истопнице, дворов 24, жителей 134, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Лузский район
27902Гавриловскаядеревня60°37'48°00'P-39-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Лузский муниципальный район, Папуловское сельское поселение
33622428151д Гавриловскаядеревня
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