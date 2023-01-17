село Сидоры, село Сидоры, Київська область (на 2018) — Familio

Сидоры

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Половецкая Великая волость
393. Сидоры, деревня бывшая владельческая, при речке Каменке, дворов 168, жителей 1406, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Велико-Половецкая волость
Сидоры дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10598Сидориселоцентр сільської радир-н Білоцерківськийсільрада Сидорівська
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