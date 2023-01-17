Салтонишкес
Решанская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- предместье
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Солтанишки, предм г. Вильны, жит. 313 (152 м. 161 ж.), дес. 12, у. гор. 1 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Вильна 4 в.