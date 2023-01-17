село Кармалюково, село Кармалюково, Вінницька область (на 2018) — Familio

Кармалюково

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Овсянкская волость
870. Головчинцы, село бывшее владельческое, дворов 146, жителей 972, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Овсяникская волость
Головчинцы272145335¾

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1407Кармалюковеселоцентр сільської радир-н Жмеринськийсільрада Кармалюківська
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