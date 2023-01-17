деревня Казино, деревня Казино, Емашевская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Казино

Емашевская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
343Козиха (Юлина, Козина), деревня.при рч. Козихе.1055575258261Р. — Заводы поташный и кулевой.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Емашевская волость
73. Козина (Юльина, Козиха), деревня бывшая владельческая, при речке Козихе, дворов 75, жителей 538, поташный завод

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Емашевская волость
5Казина, д. при оз., прос. дор., х.-з. маг., кузн., 2 бак. лав.8215113316326Земледелие
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