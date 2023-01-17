Старый Варяш
Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2055Варяш Старый, деревня.при рч. Варяше.503054106124Б. 94-111. Т. 12-13. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1161. Старый Варяш, деревня бывшая государственная, при речке Варяшке, дворов 46, жителей 243, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Старый Варяш, д. на реч. Варяш, мечеть, х.-з. маг., ветр. мел., прос. дор.47667227196Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190120Старый Варяшсело55°19'53°14'N-39-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский муниципальный район, Варяш-Башское сельское поселение
92642417106с Старый Варяшсело
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