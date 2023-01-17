Населенное место

Окмянишки, им. (Романовича), жит. 17 (12 м. 5 ж.), дес. 392, у. гор. 20 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Яшуны 19 в.

Окмянишки, ус. (Романовича), жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. 60, раз. см. пред.

Окмянишки, ус. (Романовича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 6, раз. см. пред.

Окмянишки, уь. (Романовича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 10, раз. см. пред.