Акмянишкес
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Окмянишки, им. (Романовича), жит. 17 (12 м. 5 ж.), дес. 392, у. гор. 20 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Яшуны 19 в.
Окмянишки, ус. (Романовича), жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. 60, раз. см. пред.
Окмянишки, ус. (Романовича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 6, раз. см. пред.
Окмянишки, уь. (Романовича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 10, раз. см. пред.
Окмянишки, ус. (Романовича), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 10, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Akmeniškių k.