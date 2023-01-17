село Гумнище, село Гумнище, Волинська область (на 2018) — Familio

Гумнище

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Берестечская волость
383. Гумнища, село бывшее владельческое, при реке Стыре, дворов 32, жителей 158, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-1264Гумнищеселор-н Горохівськийсільрада Перемильська
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