деревня Тутаны, деревня Тутаны, Cirmas pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Тутаны

Cirmas pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Звирздинская волость
101ТутоныдеревняЦырма, озероЛюцинского, римско-католическогоПокуминскому сельскому обществу7

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Cirmas pagasts
Tutiniagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=64245

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Cirmas pagasts
Tutāni100149596ciemsEKS
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