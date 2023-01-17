деревня Песьяное, деревня Песьяное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Песьяное

Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1613Песьяная, д. каз.при оз. Песьяном.863550127123Салотопенных заводов 2.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Лопатинская волость
Песьяная д., при оз. Песьяном, на прос. дор.50010066645

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Лебяжьевский район
98904Песьяноедеревня55°03'00"66°39'00"N-42-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Лебяжьевский муниципальный район, Сельское поселение Лопатинский сельсовет
37618432106д Песьяноедеревня
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