Братомеж
Эйшишская волость, Лидский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- урочище
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Братомеж, им. (Монгяло), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 537, у. гор. 29 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бастуны 6 в.
Братомеж, ур. (Кунцевича), жит. 164 (81 м. 83 ж.), дес. 389, у. гор. 29 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бастуны 15 в.
Братомерж, з., жит. 18 (8 м. 10 ж.), дес. 60, у. гор. 35 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 7½ в., ст. ж. д. Бастуны 13 в.