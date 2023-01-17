Населенное место

Братомеж, им. (Монгяло), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 537, у. гор. 29 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бастуны 6 в.

Братомеж, ур. (Кунцевича), жит. 164 (81 м. 83 ж.), дес. 389, у. гор. 29 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бастуны 15 в.