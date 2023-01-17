село Подгорное, село Подгорное, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Подгорное

Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
610Подгорная (Машевка), д. вл.при р. Констиндее.551272292295
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Аркадакская волость
253. Подгорное (Машевка), деревня бывшая владельческая, при речке Кистендее, дворов 131, жителей 714

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аркадакский район
52428Подгорноесело51°59'с.ш.43°31'в.д.M-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, Большежуравское сельское поселение
63603415126с Подгорноесело
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