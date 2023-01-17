деревня Первуха, деревня Первуха, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Первуха

Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1738Первухина, деревня.при ключе.853230125125Р. — Заготовление дров, жжение угля, добыча и доставка руд на заводы.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Юрюзанская волость
4Первуха, д. на реч. Бахтиярке, зем. шк., часов. (постр. в 1899 году) 12515110262254Работы на местном чугуноплавильном и железоделательном заводе

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Катав-Ивановский район
326328Первухадеревня54°50'00"58°37'00"N-40-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Юрюзанское городское поселение
75629116106д Первухадеревня
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