деревня Жихаревка, деревня Жихаревка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Жихаревка

Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1500Жихаревка (Куваев Ключ), д. вл.при ключе Куваевом.324276207222
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Репьевская волость
953. Жихаревка, деревня бывшая владельческая, дворов 67, жителей 553

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новоспасский район
693656Жихаревкадеревня53°14'с.ш.48°08'в.д.N-39-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новоспасский муниципальный район, Красносельское сельское поселение
73629440116д Жихаревкадеревня
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