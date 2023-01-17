посёлок Вельмо, посёлок Вельмо, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Вельмо

Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Пинчугская волость
629Вельмэ, торг. з., на устье рч. Вельмэ (прит. р. Катун-ге — Подкаменной Тунгузки)590

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Северо-Енисейский район
144721Вельмопосёлок61°01'93°25'P-46-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Северо-Енисейский муниципальный район
4649000117п Вельмо#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close