село Александровка, село Александровка, Одесский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Александровка

Одесский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2251Александровка (Арнаутское), сел. вл.при лимане Сухом.184055361359Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Калагленская волость
577. Александровка (Арнаутское), колония немцев, при Дальницком Сухом лимане, дворов 52, жителей 439, церковь православная, школа, 2 лавки, вин. погр.
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