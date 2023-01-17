деревня Велькота, деревня Велькота, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Велькота

Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5002Велькота, д. вл.при р. Велькотке.345656175173
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Ратчинская волость
754. Велькота, деревня бывшая владельческая, дворов 68, жителей 315, часовня, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Котельская волость
Великино д. 402 стан10102 участок15станция Котлы.
Ямбургский уезд, Ратчинская волость
Велькота д.372 стан1073 участок1станция Котлы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район
15398Велькотадеревня59°36'28°52'O-35-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение
41621420146д Велькотадеревня
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