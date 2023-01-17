Малая Лысковка
Дубровенский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
34Выс. Лысковкапроселкеколодцекнязю Е. Е. Любомирскому, кат. 11215Чиринского пр. 9015
35Дер. ЛысковкапроселкеколодцеДятельск. с. об. 176361Чиринского пр. 9015
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Малая Лысковка1
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Малая Лысковка2