село Тауш, село Тауш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тауш

Чернушинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4384Тауш, сел.при рч. Тауше.1353566156169Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжки.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Таушинская волость
1393. Тауш, село бывшее государственное, при речке Тауше, дворов 87, жителей 431, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь православная, 2 школы, 3 ярма Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Чернушинский район
346922Таушсело56°26'00"56°05'00"O-40-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чернушинский муниципальный район, Таушинское сельское поселение
57657443101с Таушсело
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