деревня Хальзево, деревня Хальзево, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хальзево

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1222Халщево (Хальзеева, Хальзево), д. вл.при колодцах.191440217207Маслобоень 7.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Площанская волость
363. Холщева, деревня бывшая владельческая, дворов 81, жителей 529

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
62991Хальзеводеревня52°27'с.ш.35°23'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Плосковское сельское поселение
54612425126д Хальзеводеревня
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