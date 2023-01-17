хутор Мамули, хутор Мамули, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мамули

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Годутишская волость
Момули, д. спл. р. Мяделка, жит. 65 (32 м. 33 ж.), дес. 133,73, у. гор. 49 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 11 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Куропольский сельсовет
х. Мамули3
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close