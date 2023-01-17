деревня Кирикеево, деревня Кирикеево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кирикеево

Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3401Каркеева, дер.при рч. Маше.1306565223146
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Белянковская волость
1004. Каркеева, деревня бывшая государственная, при речке Тайканде, дворов 48, жителей 222, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белокатайский район
522830Кирикееводеревня56°04'00"59°14'00"O-40-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белокатайский муниципальный район, Сельское поселение Белянковский сельсовет
80610404121д Кирикееводеревня
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