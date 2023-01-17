Кирикеево
Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3401Каркеева, дер.при рч. Маше.1306565223146Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1004. Каркеева, деревня бывшая государственная, при речке Тайканде, дворов 48, жителей 222, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522830Кирикееводеревня56°04'00"59°14'00"O-40-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белокатайский муниципальный район, Сельское поселение Белянковский сельсовет
80610404121д Кирикееводеревня