деревня Болотники, деревня Болотники, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Болотники

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Болотники, д., жит. 67(34 м. 33 ж.), дес. 52, у. гор. 55 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Лида 55 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Раковичский сельсовет
д Болотники43

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
д. Болотники30
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close