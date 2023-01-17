деревня Старое Село, деревня Старое Село, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Старое Село

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Вязьменская волость
1Старое СелодеревняВязьменка, речкаКрутовского, православногоВязьменскому сельскому обществу38
2Старое Село-ЗаречьедеревняВязьменка, речкаКрутовского, православногоВязьменскому сельскому обществу25

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
180799Старое Селодеревня55°29'00"31°15'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Крутовское сельское поселение
66603480136д Старое Селодеревня
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